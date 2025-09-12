Cinéma Laruns Nobody 2 Rue de la Gare Laruns

Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-09-12

fin : 2025-09-12

2025-09-12

1h 29min | Action, Comédie

De Timo Tjahjanto | Par Derek Kolstad, Aaron Rabin

Avec Bob Odenkirk, Connie Nielsen, Christopher Lloyd

Quatre ans après sa malencontreuse altercation avec la mafia russe, Hutch doit toujours 30 millions de dollars à la redoutable organisation et s’efforce de rembourser en enchainant sans répits les contrats d’une liste de criminels à abattre, aussi interminable qu’internationale. Bien qu’il apprécie le caractère intense de son ‘‘travail’’, Hutch se retrouve vite surmené, tout comme sa femme Becca et ils s’éloignent inexorablement l’un de l’autre. Ils décident donc de partir avec leurs enfants pour une escapade au Wild Bill’s Majestic, un parc d’attraction dans l’Arkansas, le seul et unique endroit où Hutch et son frère Harry aient jamais passé de vacances ensemble. .

cinema.laruns@gmail.com

