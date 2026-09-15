Cinéma Laruns : Oklahoma Honey VOST Laruns
mardi 15 septembre 2026 · Laruns
Informations pratiques
Laruns
Cinéma Laruns : Oklahoma Honey VOST
Rue de la Gare Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 4 – 4 – 6.5 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 20:30:00
fin : 2026-09-15
Date(s) :
2026-09-15
2h 10min | Drame, Thriller
De Andrew Patterson (I) | Par Andrew Patterson (I)
Avec Matthew McConaughey, Angelina LookingGlass, Kurt Russell
Titre original The Rivals of Amziah King
Au cœur des terres reculées de l’Oklahoma rural, Amziah King, personnage charismatique au talent musical hors du commun, veille sur une bande de marginaux passionnés de bluegrass tout en supervisant la plus importante exploitation apicole de la région. Lorsque sa fille adoptive, dont il était éloigné depuis des années, réapparaît soudainement, Amziah y voit l’occasion de renouer les liens et de bâtir avec elle une entreprise familiale. Mais le monde du miel est sans pitié, et les rivaux d’Amziah menacent de détruire tout ce qu’il a construit. .
Rue de la Gare Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com
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English : Cinéma Laruns : Oklahoma Honey VOST
L’événement Cinéma Laruns : Oklahoma Honey VOST Laruns a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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