Informations pratiques

Laruns

Cinéma Laruns : Oklahoma Honey VOST

Rue de la Gare Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 6.5 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 20:30:00

fin : 2026-09-15

Date(s) :

2026-09-15

2h 10min | Drame, Thriller

De Andrew Patterson (I) | Par Andrew Patterson (I)

Avec Matthew McConaughey, Angelina LookingGlass, Kurt Russell

Titre original The Rivals of Amziah King

Au cœur des terres reculées de l’Oklahoma rural, Amziah King, personnage charismatique au talent musical hors du commun, veille sur une bande de marginaux passionnés de bluegrass tout en supervisant la plus importante exploitation apicole de la région. Lorsque sa fille adoptive, dont il était éloigné depuis des années, réapparaît soudainement, Amziah y voit l’occasion de renouer les liens et de bâtir avec elle une entreprise familiale. Mais le monde du miel est sans pitié, et les rivaux d’Amziah menacent de détruire tout ce qu’il a construit. .

Rue de la Gare Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com

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English : Cinéma Laruns : Oklahoma Honey VOST

L’événement Cinéma Laruns : Oklahoma Honey VOST Laruns a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées