Cinéma Laruns Panique à Noël Rue de la Gare Laruns

Cinéma Laruns Panique à Noël

Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-10

1h 20min | Animation, Comédie, Famille

De Henrik Martin Dahlsbakken | Par Susanne Skogstad

Avec Vivid Falk Berg, Vegard Strand Eide, Flo Fagerli

à partir de 6 ans

Une adorable famille de souris se prépare à célébrer Noël dans leur chaleureuse maison. Tout est prêt pour des fêtes parfaites… jusqu’à l’irruption d’intrus qui débarquent soudain. Des humains ! Pire une famille d’humains, qui souhaitent eux aussi profiter d’un Noël à la campagne. Mais pas question pour les souris de se laisser déloger ! Elles décident de faire fuir coûte que coûte les trouble-fêtes. La guerre est déclarée, et, dans cette bataille de Noël, personne ne se fera de cadeaux… .

Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com

English : Cinéma Laruns Panique à Noël

German : Cinéma Laruns Panique à Noël

Italiano :

Espanol : Cinéma Laruns Panique à Noël

L’événement Cinéma Laruns Panique à Noël Laruns a été mis à jour le 2025-11-24 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées