Cinéma Laruns Panique à Noël Rue de la Gare Laruns

Cinéma Laruns Panique à Noël
Début : 2025-12-10
fin : 2025-12-10
2025-12-10
1h 20min | Animation, Comédie, Famille
De Henrik Martin Dahlsbakken | Par Susanne Skogstad
Avec Vivid Falk Berg, Vegard Strand Eide, Flo Fagerli
à partir de 6 ans
Une adorable famille de souris se prépare à célébrer Noël dans leur chaleureuse maison. Tout est prêt pour des fêtes parfaites… jusqu’à l’irruption d’intrus qui débarquent soudain. Des humains ! Pire une famille d’humains, qui souhaitent eux aussi profiter d’un Noël à la campagne. Mais pas question pour les souris de se laisser déloger ! Elles décident de faire fuir coûte que coûte les trouble-fêtes. La guerre est déclarée, et, dans cette bataille de Noël, personne ne se fera de cadeaux… .
Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com
