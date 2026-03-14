Cinéma Laruns Planètes Rue de la Gare Laruns
Cinéma Laruns Planètes Rue de la Gare Laruns mercredi 25 mars 2026.
Cinéma Laruns Planètes
Rue de la Gare CInéma Louis Louvet Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25
fin : 2026-03-25
Date(s) :
2026-03-25
1h 15min | Animation, Science Fiction
De Momoko Seto | Par Momoko Seto, Alain Layrac
Quatre graines de pissenlit rescapées d’explosions nucléaires qui détruisent la Terre, se trouvent projetées dans le cosmos. Après s’être échouées sur une planète inconnue, elles partent à la quête d’un sol propice à la survie de leur espèce. .
Rue de la Gare CInéma Louis Louvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com
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English : Cinéma Laruns Planètes
L’événement Cinéma Laruns Planètes Laruns a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées