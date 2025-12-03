Cinéma Laruns Premières neiges Rue de la Gare Laruns
Cinéma Laruns Premières neiges Rue de la Gare Laruns mercredi 3 décembre 2025.
Rue de la Gare Cinéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-12-03
fin : 2025-12-03
2025-12-03
0h 37min | Animation, Famille
a neige n’a pas son pareil pour faire des merveilles. Elle invite au jeu, bien sûr, mais aussi à la rêverie, au fantastique, à l’observation et à la découverte. Plaisir du toucher, sensation de froid, le blanc envahit l’écran. Ce programme, entre fictions, imaginaires et témoignages documentaires, raconte à hauteur d’enfants leurs premières neiges… .
Rue de la Gare Cinéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com
