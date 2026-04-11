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Cinéma Laruns Projet dernière chance Rue de la Gare Laruns

Cinéma Laruns Projet dernière chance Rue de la Gare Laruns

Cinéma Laruns Projet dernière chance Rue de la Gare Laruns samedi 18 avril 2026.

Lieu : Rue de la Gare

Adresse : Cinéma de Laruns

Ville : 64440 Laruns

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Laruns

Cinéma Laruns Projet dernière chance

Rue de la Gare Cinéma de Laruns Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 17:00:00
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18

2h 37min | Action, Aventure, Science Fiction
De Phil Lord, Christopher Miller | Par Drew Goddard
Avec Ryan Gosling, Sandra Hüller, Milana Vayntrub

Ryland Grace, professeur de sciences, se réveille seul à bord d’un vaisseau spatial, à des années-lumière de la Terre, sans aucun souvenir de son identité ni des raisons de sa présence à bord. Peu à peu, sa mémoire lui revient, et il comprend l’enjeu de sa mission résoudre l’énigme de la mystérieuse substance qui cause l’extinction du Soleil. Pour tenter de sauver l’humanité, il va devoir faire appel à ses connaissances scientifiques et à des idées peu conventionnelles … Mais une amitié inattendue pourrait bien l’aider à ne pas affronter cette mission tout seul.   .

Rue de la Gare Cinéma de Laruns Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   cinema.laruns@gmail.com

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English : Cinéma Laruns Projet dernière chance

L’événement Cinéma Laruns Projet dernière chance Laruns a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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