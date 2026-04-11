Cinéma Laruns Projet dernière chance Rue de la Gare Laruns
Cinéma Laruns Projet dernière chance Rue de la Gare Laruns samedi 18 avril 2026.
Laruns
Cinéma Laruns Projet dernière chance
Rue de la Gare Cinéma de Laruns Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 17:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
2h 37min | Action, Aventure, Science Fiction
De Phil Lord, Christopher Miller | Par Drew Goddard
Avec Ryan Gosling, Sandra Hüller, Milana Vayntrub
Ryland Grace, professeur de sciences, se réveille seul à bord d’un vaisseau spatial, à des années-lumière de la Terre, sans aucun souvenir de son identité ni des raisons de sa présence à bord. Peu à peu, sa mémoire lui revient, et il comprend l’enjeu de sa mission résoudre l’énigme de la mystérieuse substance qui cause l’extinction du Soleil. Pour tenter de sauver l’humanité, il va devoir faire appel à ses connaissances scientifiques et à des idées peu conventionnelles … Mais une amitié inattendue pourrait bien l’aider à ne pas affronter cette mission tout seul. .
Rue de la Gare Cinéma de Laruns Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com
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English : Cinéma Laruns Projet dernière chance
L’événement Cinéma Laruns Projet dernière chance Laruns a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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