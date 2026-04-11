Cinéma Laruns Projet dernière chance Rue de la Gare Laruns

Laruns

Cinéma Laruns Projet dernière chance

Rue de la Gare Cinéma de Laruns Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 17:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

2h 37min | Action, Aventure, Science Fiction

De Phil Lord, Christopher Miller | Par Drew Goddard

Avec Ryan Gosling, Sandra Hüller, Milana Vayntrub

Ryland Grace, professeur de sciences, se réveille seul à bord d’un vaisseau spatial, à des années-lumière de la Terre, sans aucun souvenir de son identité ni des raisons de sa présence à bord. Peu à peu, sa mémoire lui revient, et il comprend l’enjeu de sa mission résoudre l’énigme de la mystérieuse substance qui cause l’extinction du Soleil. Pour tenter de sauver l’humanité, il va devoir faire appel à ses connaissances scientifiques et à des idées peu conventionnelles … Mais une amitié inattendue pourrait bien l’aider à ne pas affronter cette mission tout seul. .

Rue de la Gare Cinéma de Laruns Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com

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English : Cinéma Laruns Projet dernière chance

L’événement Cinéma Laruns Projet dernière chance Laruns a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées