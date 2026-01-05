Cinéma Laruns Qui brille au combat Cinéma Louis Jouvet Laruns

Cinéma Laruns Qui brille au combat

1h 40min | Drame

De Joséphine Japy | Par Joséphine Japy, Olivier Torres

Avec Mélanie Laurent, Pierre-Yves Cardinal, Sarah Pachoud

Qui Brille au Combat est le sens étymologique du prénom Bertille, la plus jeune des deux sœurs de la famille Roussier, atteinte d’un handicap lourd au diagnostic incertain. La famille vit dans un équilibre fragile autour de cet enfant qui accapare les efforts et pensées de chacun, et qui pourrait perdre la vie à tout moment. Chacun se construit, vit comme il peut avec les exigences de ce rythme et les incertitudes qui l’accompagnent. Les parents, Madeleine et Gilles, la sœur aînée, Marion. Quel quotidien et quels avenirs pour une mère, un père, un couple, une adolescente que la responsabilité ​ de sa cadette a rendu trop vite adulte ? Lorsqu’un nouveau diagnostic est posé, les cartes sont rebattues et un nouvel horizon se dessine… .

