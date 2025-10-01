Cinéma Laruns Regarde Rue de la Gare Laruns

Cinéma Laruns Regarde Rue de la Gare Laruns mercredi 1 octobre 2025.

Cinéma Laruns Regarde

Rue de la Gare Cinéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01

fin : 2025-10-01

Date(s) :

2025-10-01

1h 31min | Comédie dramatique

De Emmanuel Poulain-Arnaud | Par Emmanuel Poulain-Arnaud

Avec Audrey Fleurot, Dany Boon, Ewan Bourdelles

Chris et Antoine ont bien du mal à s’entendre depuis leur divorce. Mais, lorsqu’on leur annonce que leur fils de 16 ans est atteint d’une maladie rare, qui va lui faire perdre la vue, ils s’efforcent de mettre leurs rancœurs de côté. Les ex-conjoints embarquent leur fils pour des vacances inoubliables, bien décidés à lui offrir ses plus beaux souvenirs. .

Rue de la Gare Cinéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com

English : Cinéma Laruns Regarde

German : Cinéma Laruns Regarde

Italiano :

Espanol : Cinéma Laruns Regarde

L’événement Cinéma Laruns Regarde Laruns a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées