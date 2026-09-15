Cinéma Laruns : Salvation VOST Rue de la Gare Laruns

jeudi 24 septembre 2026 · Rue de la Gare · Laruns

Informations pratiques

Laruns

Cinéma Laruns : Salvation VOST

Rue de la Gare Cinéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 6.5 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 20:30:00

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-24

2h 00min | Drame

De Emin Alper | Par Emin Alper

Avec Caner Cindoruk, Berkay Ateş, Feyyaz Duman

Titre original Kurtuluş

Interdit – 12 ans

Deux villages turcs, l’un à flanc de montagne, l’autre dans la plaine.

Quand les habitants du bas, exilés, décident de revenir sur leurs terres, des conflits ancestraux ressurgissent avec ceux du haut.

Progressivement, croyances, paranoïa et luttes de pouvoir s’exacerbent, mettant en péril la fragile cohabitation des deux communautés. .

Rue de la Gare Cinéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com

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English : Cinéma Laruns : Salvation VOST

L’événement Cinéma Laruns : Salvation VOST Laruns a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées