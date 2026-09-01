Cinéma Laruns : Salvation VOSTFR Rue de la Gare Laruns
jeudi 24 septembre 2026 · Rue de la Gare · Laruns
Informations pratiques
Laruns
Cinéma Laruns : Salvation VOSTFR
Rue de la Gare Cinéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 4 – 4 – 6.5 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 20:30:00
fin : 2026-09-24
Date(s) :
2026-09-24
2h 00min EN VOSTFR | Drame
De Emin Alper | Par Emin Alper
Avec Caner Cindoruk, Berkay Ateş, Feyyaz Duman
Interdit – 12 ans
Deux villages turcs, l’un à flanc de montagne, l’autre dans la plaine.
Quand les habitants du bas, exilés, décident de revenir sur leurs terres, des conflits ancestraux ressurgissent avec ceux du haut.
Progressivement, croyances, paranoïa et luttes de pouvoir s’exacerbent, mettant en péril la fragile cohabitation des deux communautés. .
Rue de la Gare Cinéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com
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English : Cinéma Laruns : Salvation VOSTFR
L’événement Cinéma Laruns : Salvation VOSTFR Laruns a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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