Cinéma Laruns Shaun le mouton La ferme en folie Rue de la Gare Laruns

Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-16

fin : 2025-09-16

Date(s) :

2025-09-16

0h 47min | Animation, Comédie, Famille

De Lee Wilton, Jason Grace | Par Dave Ingham, Sarah Barbas

Avec Justin Fletcher, John Sparkes, Sean Connolly

Pas une journée ne se passe comme prévu pour Shaun, les moutons et Bitzer le chien de berger leurs idées farfelues finissent toujours par semer la zizanie ! Heureusement, notre joyeuse troupe s’en sort à tous les coups et la ferme coule des jours heureux. Enfin, ça, c’était avant l’arrivée des lamas… Cette fois-ci, ce ne sont plus des petites bêtises, c’est carrément la cata !

Un programme composé du Lapin, de Alerte aux canards !, d’Un problème épineux et du spécial Les lamas du fermier. .

Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com

