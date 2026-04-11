Cinéma Laruns Super Mario Galaxy Rue de la Gare Laruns
Cinéma Laruns Super Mario Galaxy Rue de la Gare Laruns mercredi 15 avril 2026.
Laruns
Cinéma Laruns Super Mario Galaxy
Rue de la Gare Cinéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 17:30:00
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
1h 38min | Action, Animation, Aventure, Famille, Fantastique
De Aaron Horvath, Michael Jelenic | Par Matthew Fogel
Avec Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day
À peine installés au Royaume Champignon, un mystérieux appel à l’aide va pousser Mario et Luigi à reprendre du service et plonger dans les zones d’ombre du passé de la princesse Peach. Une mission qui va propulser nos héros et leur nouvelle constellation d’amis, très loin de chez eux, à travers un périple intergalactique, à la découverte de nouveaux mondes où se forgeront des alliances pour le moins inattendues. .
Rue de la Gare Cinéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com
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English : Cinéma Laruns Super Mario Galaxy
L’événement Cinéma Laruns Super Mario Galaxy Laruns a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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