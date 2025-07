Cinéma Laruns Superman Laruns

Cinéma Laruns Superman Laruns mardi 5 août 2025.

Cinéma Laruns Superman

Avenue de la Gare Laruns Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-08-05

fin : 2025-08-05

2025-08-05

2h 09min | Action, Aventure, Science Fiction

De James Gunn | Par James Gunn

Avec David Corenswet, Rachel Brosnahan, Nathan Fillion

Superman se retrouve impliqué dans des conflits aux quatre coins de la planète et ses interventions en faveur de l’humanité commencent à susciter le doute. Percevant sa vulnérabilité, Lex Luthor, milliardaire de la tech et manipulateur de génie, en profite pour tenter de se débarrasser définitivement de Superman. Lois Lane, l’intrépide journaliste du Daily Planet, pourra-t-elle, avec le soutien des autres méta-humains de Metropolis et le fidèle compagnon à quatre pattes de Superman, empêcher Luthor de mener à bien son redoutable plan ? .

Avenue de la Gare Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com

