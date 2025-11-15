Cinéma Laruns T’as pas changé Cinéma Louis Jouvet Laruns

Cinéma Laruns T’as pas changé

Cinéma Louis Jouvet Avenue de la Gare Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

1h 45min | Comédie

De Jérôme Commandeur | avec Jérôme Commandeur, Laurent Lafitte, François Damiens, Vanessa Paradis

Suite à un événement aussi loufoque que tragique, quatre anciens lycéens cabossés se télescopent et font face à leur passé. La force du groupe suffira-t-elle à les remettre droits ?

Véritable déclaration d’amour aux années 90, ce film dresse le portrait hilarant et grinçant de ces quinquas que des retrouvailles vont bouleverser à jamais… .

Cinéma Louis Jouvet Avenue de la Gare Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com

English : Cinéma Laruns T’as pas changé

German : Cinéma Laruns T’as pas changé

Italiano :

Espanol : Cinéma Laruns T’as pas changé

L’événement Cinéma Laruns T’as pas changé Laruns a été mis à jour le 2025-10-31 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées