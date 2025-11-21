Cinéma Laruns T’as pas changé Cinéma Louis Jouvet Laruns

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Cinéma Louis Jouvet Avenue de la Gare Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

Date : 2025-11-21
Début : 2025-11-21
fin : 2025-11-21

Date(s) :
2025-11-21

1h 45min | Comédie
De Jérôme Commandeur | avec Jérôme Commandeur, Laurent Lafitte, François Damiens, Vanessa Paradis

Suite à un événement aussi loufoque que tragique, quatre anciens lycéens cabossés se télescopent et font face à leur passé. La force du groupe suffira-t-elle à les remettre droits ?
Véritable déclaration d’amour aux années 90, ce film dresse le portrait hilarant et grinçant de ces quinquas que des retrouvailles vont bouleverser à jamais…   .

Cinéma Louis Jouvet Avenue de la Gare Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   cinema.laruns@gmail.com

