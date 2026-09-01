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Cinéma Laruns : The Dog Stars Rue de la Gare Laruns

vendredi 25 septembre 2026 · Rue de la Gare · Laruns

Cinéma Laruns : The Dog Stars Rue de la Gare Laruns

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Rue de la Gare
Adresse
CInéma Louis Jouvet
Ville
64440 Laruns
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
4 4 6.5 Tarif de base - plein tarif

Laruns

Cinéma Laruns : The Dog Stars

Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 6.5 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:30:00
fin : 2026-09-25

Date(s) :
2026-09-25

1h 59min | Aventure, Drame, Thriller
De Ridley Scott | Par Mark L. Smith, Christopher Wilkinson
Avec Jacob Elordi, Margaret Qualley, Josh Brolin

Dans un futur proche où une pandémie sans nom a décimé la société américaine, Hig, un pilote vit sur une base aérienne abandonnée du Colorado avec son chien et un ex-marine. Lorsqu’une transmission aléatoire passe par la radio de son Cessna 1956, la voix fait naître au plus profond du pilote l’espoir qu’une vie meilleure existe en dehors de leur périmètre étroitement contrôlé..   .

Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   cinema.laruns@gmail.com

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English : Cinéma Laruns : The Dog Stars

L’événement Cinéma Laruns : The Dog Stars Laruns a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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