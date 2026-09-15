Cinéma Laruns : The Dog Stars Rue de la Gare Laruns

Informations pratiques

Laruns

Cinéma Laruns : The Dog Stars

Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 6.5 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06 20:30:00

fin : 2026-10-06

Date(s) :

2026-10-06

1h 59min | Aventure, Drame, Thriller

De Ridley Scott | Par Mark L. Smith, Christopher Wilkinson

Avec Jacob Elordi, Margaret Qualley, Josh Brolin

Dans un futur proche où une pandémie sans nom a décimé la société américaine, Hig, un pilote vit sur une base aérienne abandonnée du Colorado avec son chien et un ex-marine. Lorsqu’une transmission aléatoire passe par la radio de son Cessna 1956, la voix fait naître au plus profond du pilote l’espoir qu’une vie meilleure existe en dehors de leur périmètre étroitement contrôlé.. .

Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com

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English : Cinéma Laruns : The Dog Stars

L’événement Cinéma Laruns : The Dog Stars Laruns a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées