Cinéma Laruns : The Dog Stars Rue de la Gare Laruns
mardi 6 octobre 2026 · Rue de la Gare · Laruns
Informations pratiques
Laruns
Cinéma Laruns : The Dog Stars
Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 4 – 4 – 6.5 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 20:30:00
fin : 2026-10-06
Date(s) :
2026-10-06
1h 59min | Aventure, Drame, Thriller
De Ridley Scott | Par Mark L. Smith, Christopher Wilkinson
Avec Jacob Elordi, Margaret Qualley, Josh Brolin
Dans un futur proche où une pandémie sans nom a décimé la société américaine, Hig, un pilote vit sur une base aérienne abandonnée du Colorado avec son chien et un ex-marine. Lorsqu’une transmission aléatoire passe par la radio de son Cessna 1956, la voix fait naître au plus profond du pilote l’espoir qu’une vie meilleure existe en dehors de leur périmètre étroitement contrôlé.. .
Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com
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English : Cinéma Laruns : The Dog Stars
L’événement Cinéma Laruns : The Dog Stars Laruns a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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