Cinéma Laruns Thelma du pays des glaces Rue de la Gare Laruns

Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-01-14
fin : 2026-01-14
2026-01-14
1h 11min | Animation, Aventure, Fantastique
De Reinis Kalnaellis | Par Reinis Kalnaellis, Cécile Domens
Thelma est différente des autres pingouins du Pays des glaces elle n’aime ni la neige, ni le froid, et encore moins l’eau glacée ; elle rêve aussi de pouvoir voler… Tout cela sans doute parce qu’elle a été élevée dans la Grande Forêt par un chat, Wilhem et une souris, Sophia. À l’approche de son cinquième anniversaire, Thelma décide de faire la fête avec ses amis. Mais alors qu’elle commence à craindre que son anniversaire ne vienne jamais, la voilà embarquée dans une aventure qui l’aidera à découvrir la valeur d’être fidèle à elle-même. Être un pingouin, ce n’est pas si mal après tout ! .
Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com
