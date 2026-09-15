Cinéma Laruns : TOMBÉ DU CIEL Laruns
vendredi 18 septembre 2026 · Laruns
Informations pratiques
Laruns
Cinéma Laruns : TOMBÉ DU CIEL
Rue de la Gare Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 4 – 4 – 6.5 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:30:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
1h 32min | Comédie, Famille
De Mohamed Hamidi | Par Ilyes Djadel, Mathieu Oullion
Avec Ilyes Djadel, Josiane Balasko, Fred Testot
Ilyes mène une vie joyeuse dans la banlieue de Roubaix. Seul problème : le bac. Après avoir échoué deux fois, c’est sa dernière chance de l’avoir et de rendre enfin fier ses parents. Mais un incendie survient pendant le bac blanc, et on l’accuse d’en être à l’origine… Exclu de son lycée, il doit quitter son quartier et aller dans le seul établissement qui l’accepte : le pensionnat catholique de Saint-Albert-le-Grand, en Bourgogne. Entre choc des cultures et quête de rédemption, Ilyes va devoir surmonter ses préjugés… Et ceux des autres. .
Rue de la Gare Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com
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English : Cinéma Laruns : TOMBÉ DU CIEL
L’événement Cinéma Laruns : TOMBÉ DU CIEL Laruns a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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