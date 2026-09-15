UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Laruns

Cinéma Laruns : TOMBÉ DU CIEL Laruns

vendredi 18 septembre 2026 · Laruns

Cinéma Laruns : TOMBÉ DU CIEL Laruns

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Rue de la Gare
Ville
64440 Laruns
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
4 4 6.5 Tarif de base - plein tarif

Laruns

Cinéma Laruns : TOMBÉ DU CIEL

Rue de la Gare Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 6.5 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:30:00
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

1h 32min | Comédie, Famille
De Mohamed Hamidi | Par Ilyes Djadel, Mathieu Oullion
Avec Ilyes Djadel, Josiane Balasko, Fred Testot

Ilyes mène une vie joyeuse dans la banlieue de Roubaix. Seul problème : le bac. Après avoir échoué deux fois, c’est sa dernière chance de l’avoir et de rendre enfin fier ses parents. Mais un incendie survient pendant le bac blanc, et on l’accuse d’en être à l’origine… Exclu de son lycée, il doit quitter son quartier et aller dans le seul établissement qui l’accepte : le pensionnat catholique de Saint-Albert-le-Grand, en Bourgogne. Entre choc des cultures et quête de rédemption, Ilyes va devoir surmonter ses préjugés… Et ceux des autres.   .

Rue de la Gare Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   cinema.laruns@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cinéma Laruns : TOMBÉ DU CIEL

L’événement Cinéma Laruns : TOMBÉ DU CIEL Laruns a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

À voir aussi à Laruns (Pyrénées-Atlantiques)