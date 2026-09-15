Cinéma Laruns : Tombé du ciel Rue de la Gare Laruns

Informations pratiques

Laruns

Cinéma Laruns : Tombé du ciel

Rue de la Gare CInéma Louis Louvet Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 6.5 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 17:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

1h 32min | Comédie, Famille

De Mohamed Hamidi | Par Ilyes Djadel, Mathieu Oullion

Avec Ilyes Djadel, Josiane Balasko, Fred Testot

Ilyes mène une vie joyeuse dans la banlieue de Roubaix. Seul problème : le bac. Après avoir échoué deux fois, c’est sa dernière chance de l’avoir et de rendre enfin fier ses parents. Mais un incendie survient pendant le bac blanc, et on l’accuse d’en être à l’origine… Exclu de son lycée, il doit quitter son quartier et aller dans le seul établissement qui l’accepte : le pensionnat catholique de Saint-Albert-le-Grand, en Bourgogne. Entre choc des cultures et quête de rédemption, Ilyes va devoir surmonter ses préjugés… Et ceux des autres. .

Rue de la Gare CInéma Louis Louvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com

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English : Cinéma Laruns : Tombé du ciel

L’événement Cinéma Laruns : Tombé du ciel Laruns a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées