Cinéma Laruns UN SIMPLE ACCIDENT Rue de la Gare Laruns
Cinéma Laruns UN SIMPLE ACCIDENT Rue de la Gare Laruns vendredi 24 octobre 2025.
Cinéma Laruns UN SIMPLE ACCIDENT
Rue de la Gare Cinéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-24
fin : 2025-10-24
Date(s) :
2025-10-24
1h 42min | Drame
De Jafar Panahi | Par Jafar Panahi
Avec Vahid Mobasseri, Maryam Afshari, Ebrahim Azizi
Titre original Yek tasadef sadeh
Iran, de nos jours. Un homme croise par hasard celui qu’il croit être son ancien tortionnaire. Mais face à ce père de famille qui nie farouchement avoir été son bourreau, le doute s’installe. .
Rue de la Gare Cinéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com
English : Cinéma Laruns UN SIMPLE ACCIDENT
German : Cinéma Laruns UN SIMPLE ACCIDENT
Italiano :
Espanol : Cinéma Laruns UN SIMPLE ACCIDENT
L’événement Cinéma Laruns UN SIMPLE ACCIDENT Laruns a été mis à jour le 2025-10-09 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées