Cinéma Laruns UN SIMPLE ACCIDENT Rue de la Gare Laruns

Rue de la Gare Cinéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-10-24

fin : 2025-10-24

2025-10-24

1h 42min | Drame

De Jafar Panahi | Par Jafar Panahi

Avec Vahid Mobasseri, Maryam Afshari, Ebrahim Azizi

Titre original Yek tasadef sadeh

Iran, de nos jours. Un homme croise par hasard celui qu’il croit être son ancien tortionnaire. Mais face à ce père de famille qui nie farouchement avoir été son bourreau, le doute s’installe. .

Rue de la Gare Cinéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com

