Cinéma Laruns Woman and Child VO Rue de la Gare Laruns

Cinéma Laruns Woman and Child VO

Rue de la Gare Cinéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-03-05

fin : 2026-03-05

2026-03-05

2h 11min | Drame

De Saeed Roustaee | Par Saeed Roustaee

Avec Parinaz Izadyar, Sinan Mohebi, Payman Maadi

VO

Mahnaz, une infirmière de 45 ans, élève seule ses enfants. Alors qu’elle s’apprête à épouser son petit ami Hamid, son fils Aliyar est renvoyé de l’école. Lorsqu’un un accident tragique vient tout bouleverser, Mahnaz se lance dans une quête de justice pour obtenir réparation… .

Rue de la Gare Cinéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com

