Cinéma Laruns Woman and Child VO Rue de la Gare Laruns
Cinéma Laruns Woman and Child VO Rue de la Gare Laruns jeudi 5 mars 2026.
Cinéma Laruns Woman and Child VO
Rue de la Gare Cinéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-05
fin : 2026-03-05
Date(s) :
2026-03-05
2h 11min | Drame
De Saeed Roustaee | Par Saeed Roustaee
Avec Parinaz Izadyar, Sinan Mohebi, Payman Maadi
VO
Mahnaz, une infirmière de 45 ans, élève seule ses enfants. Alors qu’elle s’apprête à épouser son petit ami Hamid, son fils Aliyar est renvoyé de l’école. Lorsqu’un un accident tragique vient tout bouleverser, Mahnaz se lance dans une quête de justice pour obtenir réparation… .
Rue de la Gare Cinéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Cinéma Laruns Woman and Child VO Laruns a été mis à jour le 2026-02-13 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées