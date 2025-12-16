Cinéma Laurent dans le vent Bischwiller

Cinéma Laurent dans le vent

31 rue de Vire Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-01-21 20:00:00

fin : 2026-01-21 21:50:00

Date(s) :

2026-01-21

À 29 ans, Laurent cherche un sens à sa vie. Sans travail ni logement, il atterrit dans une station de ski déserte hors-saison et s’immisce dans la vie des rares habitant·es qu’il rencontre. Quand les touristes arrivent avec l’hiver, Laurent ne peut plus repartir.

L’errance de Laurent, aussi géographique que mentale, devient un théâtre d’humains étranges, drôles et sincères.

Réalisateurs Anton Balekdjian, Léo Couture, Mattéo Eustachon.

Avec Baptiste Perusat, Béatrice Dalle, Djanis Bouzyani.

Comédie dramatique.

ACid Festival de Cannes 2025

https://mac-bischwiller.fr/agenda/laurent-dans-le-vent/ .

31 rue de Vire Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

English :

At the age of 29, Laurent is looking for meaning in his life. Jobless and homeless, he ends up in a deserted ski resort in the off-season, and interferes in the lives of the few locals he meets. When the tourists arrive with winter, Laurent can?t leave.

