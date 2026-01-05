Cinéma Laurent dans le vent La Chapelle-en-Vercors
Cinéma Laurent dans le vent La Chapelle-en-Vercors jeudi 26 février 2026.
Cinéma Laurent dans le vent
Salle des fêtes La Chapelle-en-Vercors Drôme
Tarif : 7 – 7 – EUR
Début : 2026-02-26 20:30:00
fin : 2026-02-26 22:20:00
2026-02-26
Film Laurent dans le vent de De Anton Balekdjian, Léo Couture, Mattéo Eustachon.
Tout public 1h50
Salle des fêtes La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 22 38 gestion@vertapop.fr
English :
Film Laurent dans le vent by Anton Balekdjian, Léo Couture, Mattéo Eustachon.
All audiences 1h50
