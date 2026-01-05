Cinéma Laurent dans le vent La Chapelle-en-Vercors

Cinéma Laurent dans le vent

Salle des fêtes La Chapelle-en-Vercors Drôme

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 20:30:00

fin : 2026-02-26 22:20:00

Date(s) :

2026-02-26

Film Laurent dans le vent de De Anton Balekdjian, Léo Couture, Mattéo Eustachon.

Tout public 1h50

.

Salle des fêtes La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 22 38 gestion@vertapop.fr

English :

Film Laurent dans le vent by Anton Balekdjian, Léo Couture, Mattéo Eustachon.

All audiences 1h50

