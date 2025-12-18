Cinéma Le Cercle des voyageurs Pérou Espace Culturel Terraqué Carnac

Cinéma Le Cercle des voyageurs Pérou

Espace Culturel Terraqué 26 rue du Tumulus Carnac Morbihan

Début : 2026-01-14 18:30:00

fin : 2026-01-14

2026-01-14

Pérou Des civilisations et des hommes

Un film de Bernard Bruel

Le Pérou est synonyme de conquistadors espagnols, de trésors cachés de l’Eldorado !

Découverte de contrées et de populations mystérieuses de ce pays mythique la côte du Pacifique qui abritait les premières civilisations et nourrit les péruviens de délicieux plats de poisson cru, la cordillère des Andes et ses populations indiennes en poncho coloré, les vallées amazoniennes, où l’on récolte le café et le chocolat du commerce équitable, le Machu Picchu et les nombreux sites de vallée sacrée de Cuzco avec ses constructions en pierre des incas, les hauts sommets de la cordillère blanche qui font le bonheur des trekkeurs et sont le domaine des éleveurs d’alpacas, à la laine si douce et enfin le fameux lac Titicaca et ses cultures en terrasses à 4000 m d’altitude.

Salle de 100 places d’où réservation par mail conseillée jusqu’au 13 janvier inclus et en précisant la séance choisie.

Billetteries dans le hall Terraqué de 10h30 à 12h30 puis de 14h30 à 15h pour 1ère projection et enfin de 18h à 18h30 pour la seconde séance. .

Espace Culturel Terraqué 26 rue du Tumulus Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 6 77 99 79 51

