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Cinéma – Le Cercle Rouge « Le nom de la rose » Le Fauteuil Rouge Bressuire

mardi 18 mai 2027 · Le Fauteuil Rouge · Bressuire

Cinéma – Le Cercle Rouge « Le nom de la rose » Le Fauteuil Rouge Bressuire

Informations pratiques

Début
mardi 18 mai 2027
Fin
mardi 18 mai 2027
Heure de début
20:00:00
Lieu
Le Fauteuil Rouge
Adresse
7 Espace Bocapole
Ville
79300 Bressuire
Département
Deux-Sèvres
Tarif
4.8 4.8 Tarif réduit

Bressuire

Cinéma – Le Cercle Rouge « Le nom de la rose »

Le Fauteuil Rouge 7 Espace Bocapole Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : 4.8 – 4.8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-18 20:00:00
fin : 2027-05-18

Date(s) :
2027-05-18

Venez (re)découvrir le film « Le nom de la rose » au cinéma.
La projection sera suivie d’un échange.   .

Le Fauteuil Rouge 7 Espace Bocapole Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 82 21 89  info@lefauteuilrouge.fr

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English : Cinéma – Le Cercle Rouge « Le nom de la rose »

L’événement Cinéma – Le Cercle Rouge « Le nom de la rose » Bressuire a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Bocage Bressuirais

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