Cinéma – Le Cercle Rouge « Roméo + Juliette » Le Fauteuil Rouge Bressuire
mardi 8 décembre 2026 · Le Fauteuil Rouge · Bressuire
Informations pratiques
Bressuire
Cinéma – Le Cercle Rouge « Roméo + Juliette »
Le Fauteuil Rouge 7 Espace Bocapole Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : 4.8 – 4.8 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-08 20:00:00
fin : 2026-12-08
Date(s) :
2026-12-08
Venez (re)découvrir le film « Roméo + Juliette » au cinéma.
La projection sera suivie d’un échange. .
Le Fauteuil Rouge 7 Espace Bocapole Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 82 21 89 info@lefauteuilrouge.fr
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English : Cinéma – Le Cercle Rouge « Roméo + Juliette »
L’événement Cinéma – Le Cercle Rouge « Roméo + Juliette » Bressuire a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Bocage Bressuirais
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