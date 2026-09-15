Informations pratiques

Bressuire

Cinéma – Le Cercle Rouge « Whiplash »

Le Fauteuil Rouge 7 Espace Bocapole Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : 4.8 – 4.8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 20:00:00

fin : 2026-09-15

Date(s) :

2026-09-15

Venez (re)découvrir le film « Whiplash » au cinéma.

La projection sera suivie d’un échange. .

Le Fauteuil Rouge 7 Espace Bocapole Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 82 21 89 info@lefauteuilrouge.fr

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English : Cinéma – Le Cercle Rouge « Whiplash »

L’événement Cinéma – Le Cercle Rouge « Whiplash » Bressuire a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Bocage Bressuirais