Cinéma Cinéma Scoop Le Chambon-sur-Lignon
Cinéma Cinéma Scoop Le Chambon-sur-Lignon vendredi 26 décembre 2025.
Cinéma
Cinéma Scoop 18 Rue de la Poste Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-26 15:00:00
fin : 2025-12-26 16:30:00
Date(s) :
2025-12-26 2025-12-29
Les animations de Noël par l’association des commerçants et artisans séance de cinéma les 26 et 29 décembre, gratuite pour les de 12 ans.
.
Cinéma Scoop 18 Rue de la Poste Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 assocomchambon@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Christmas events organized by the association des commerçants et artisans: cinema screenings on December 26 and 29, free for children under 12.
L’événement Cinéma Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2025-12-18 par Office de Tourisme du Haut-Lignon