Cinéma

Cinéma Scoop 18 Rue de la Poste Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Début : 2025-12-26 15:00:00

fin : 2025-12-26 16:30:00

Date(s) :

2025-12-26 2025-12-29

Les animations de Noël par l’association des commerçants et artisans séance de cinéma les 26 et 29 décembre, gratuite pour les de 12 ans.

Cinéma Scoop 18 Rue de la Poste Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 assocomchambon@gmail.com

English :

Christmas events organized by the association des commerçants et artisans: cinema screenings on December 26 and 29, free for children under 12.

