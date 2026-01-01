Cinéma Le Chant des forêts Aix-Villemaur-Pâlis
Cinéma Le Chant des forêts Aix-Villemaur-Pâlis vendredi 23 janvier 2026.
Cinéma Le Chant des forêts
2 place Gambetta Aix-Villemaur-Pâlis Aube
Tarif : – – Eur
7
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23 20:00:00
fin : 2026-01-23
Date(s) :
2026-01-23
Vendredi 23 janvier PALIS Cinéma Le Chant des forêts . A 20h à la salle des fêtes.
Après La Panthère des neiges, Vincent Munier nous invite au coeur des forêts des Vosges. C’est ici qu’il a tout appris grâce à son père Michel, naturaliste, ayant passé sa vie à l’affut dans les bois. Il est l’heure pour eux de transmettre ce savoir à Simon, le fils de Vincent. Trois regards, trois générations, une même fascination pour la vie sauvage. Nous découvrirons avec eux cerfs, oiseaux rares, renards et lynx… et parfois, le battement d’ailes d’un animal légendaire le Grand Tétras.
Réalisé par Vincent Munier
Tarifs plein tarif 7 € tarif réduit 4 € carte fidélité 25 € (5 places) 7 .
2 place Gambetta Aix-Villemaur-Pâlis 10160 Aube Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Cinéma Le Chant des forêts Aix-Villemaur-Pâlis a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance