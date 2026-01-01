Cinéma Le Chant des forêts Aix-Villemaur-Pâlis

Cinéma Le Chant des forêts

2 place Gambetta Aix-Villemaur-Pâlis Aube

Début : 2026-01-23 20:00:00

2026-01-23

Vendredi 23 janvier PALIS Cinéma Le Chant des forêts . A 20h à la salle des fêtes.

Après La Panthère des neiges, Vincent Munier nous invite au coeur des forêts des Vosges. C’est ici qu’il a tout appris grâce à son père Michel, naturaliste, ayant passé sa vie à l’affut dans les bois. Il est l’heure pour eux de transmettre ce savoir à Simon, le fils de Vincent. Trois regards, trois générations, une même fascination pour la vie sauvage. Nous découvrirons avec eux cerfs, oiseaux rares, renards et lynx… et parfois, le battement d’ailes d’un animal légendaire le Grand Tétras.

Réalisé par Vincent Munier

Tarifs plein tarif 7 € tarif réduit 4 € carte fidélité 25 € (5 places) 7 .

