Cinéma Le chant des forêts Sainte-Geneviève-sur-Argence Argences en Aubrac

Cinéma Le chant des forêts

Sainte-Geneviève-sur-Argence Centre culturel, place du Cambon Argences en Aubrac Aveyron

Début : Jeudi 2026-02-19

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

Documentaire de Vincent Munier. Durée 1h33min

Après La Panthère des neiges, Vincent Munier nous invite au cœur des forêts des Vosges. C’est ici qu’il a tout appris grâce à son père Michel, naturaliste, ayant passé sa vie à l’affut dans les bois. Il est l’heure pour eux de transmettre ce savoir à Simon, le fils de Vincent. Trois regards, trois générations, une même fascination pour la vie sauvage. Nous découvrirons avec eux cerfs, oiseaux rares, renards et lynx… et parfois, le battement d’ailes d’un animal légendaire le Grand Tétras. .

Sainte-Geneviève-sur-Argence Centre culturel, place du Cambon Argences en Aubrac 12420 Aveyron Occitanie +33 7 82 62 98 63 mondesetmultitudes@gmail.com

English :

Documentary by Vincent Munier. Running time: 1h33min

