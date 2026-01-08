Cinéma Le Chant des Forêts

Camarès Aveyron

Début : 2026-01-30

fin : 2026-02-01

2026-01-30

Séances les vendredi et samedi à 21h et le dimanche à 17h. Un film par semaine à l’affiche.

de et avec Vincent MUNIER

Tout public

Après La Panthère des neiges, Vincent Munier nous invite au cœur des forêts des Vosges. C’est ici qu’il a tout appris grâce à son père Michel, naturaliste, ayant passé sa vie à l’affut dans les bois. Il est l’heure pour eux de transmettre ce savoir à Simon, le fils de Vincent. Trois regards, trois générations, une même fascination pour la vie sauvage. Nous découvrirons avec eux cerfs, oiseaux rares, renards et lynx… et parfois, le battement d’ailes d’un animal légendaire le Grand Tétras.

Camarès 12360 Aveyron Occitanie +33 5 65 49 52 13 cinemaletemple.camares@orange.fr

Screenings Fridays and Saturdays at 9pm and Sundays at 5pm. One film per week.

