Cinéma le chant des forêts

Salle de l’espée Place de l’Espée Charmes Vosges

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Vendredi 2026-03-24 20:30:00

fin : 2026-03-24 22:30:00

Date(s) :

2026-03-24 2026-03-27

Cinéma itinérant CAE, en partenariat avec la commune de Charmes et la Communauté d’Agglomération d’Epinal, dans le cadre du dispositif Micro-Folie

Le Chant de la Forêt est un film documentaire de Vincent Munier qui explore la faune des Vosges et la transmission de la passion pour la nature entre trois générations il se concentre sur la vie sauvage dans les forêts vosgiennes, mettant en lumière la transmission de connaissances entre Vincent Munier, son père Michel, et son fils Simon. Le film présente une quête symbolique autour du Grand Tétras, un oiseau menacé, et explore la richesse de la faune locale, y compris des cerfs, des renards et des oiseaux rares.

Ce film se distingue par son approche intime et poétique, où Munier utilise des techniques de prise de vue qui mettent en valeur la beauté et la mystique des forêts. Les spectateurs sont invités à observer la nature à travers les yeux de Munier et de sa famille, découvrant ainsi la faune dans son habitat naturel.

Dans ce film Vincent MUNIER souligne l’importance de transmettre la passion pour la nature et l’observation des animaux aux générations futures, rappelant la nécessité de préserver notre lien avec l’environnement.

Prix pass communautaire 5,50€/Adulte et 4€/moins de 18 ansTout public

5 .

Salle de l’espée Place de l’Espée Charmes 88130 Vosges Grand Est +33 9 64 43 05 78

English :

CAE travelling cinema, in partnership with the commune of Charmes and the Communauté d’Agglomération d’Epinal, as part of the Micro-Folie program:

Le Chant de la Forêt is a documentary film by Vincent Munier that explores the wildlife of the Vosges and the transmission of a passion for nature between three generations: it focuses on wildlife in the Vosges forests, highlighting the transmission of knowledge between Vincent Munier, his father Michel, and his son Simon. The film presents a symbolic quest for the endangered capercaillie bird, and explores the wealth of local wildlife, including deer, foxes and rare birds.

The film is distinguished by its intimate, poetic approach, in which Munier uses shooting techniques that highlight the beauty and mystique of the forests. Viewers are invited to observe nature through the eyes of Munier and his family, discovering wildlife in its natural habitat.

In this film, Vincent MUNIER underlines the importance of passing on his passion for nature and animal observation to future generations, reminding us of the need to preserve our link with the environment.

