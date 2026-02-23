Cinéma Le Chant des Forêts et séance suivie d’un échange Salle Culturelle Dompaire

Cinéma Le Chant des Forêts et séance suivie d’un échange

Salle Culturelle 3 rue Charles Gérome Dompaire Vosges

Tarif : – – EUR

5.5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-03-26 18:00:00

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Cinéma Le Chant des Forêts

Salle Culturelle (2ème étage)

Projection du film, séance suivie d’un échange.

Après La Panthère des neiges, le réalisateur Vincent Munier nous emmène au cœur des forêts vosgiennes. Aux côtés de son père Michel et de son fils Simon, il nous invite à découvrir cerfs, oiseaux rares, renards, lynx… et le majestueux Grand Tétras.

Trois générations, trois regards, une même passion pour la vie sauvage.

Venez nombreux partager ce beau moment de cinéma et d’échange.Tout public

5.5 .

Salle Culturelle 3 rue Charles Gérome Dompaire 88270 Vosges Grand Est +33 3 29 36 69 99 communication@ccmirecourtdompaire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Cinema Le Chant des Forêts

Salle Culturelle (2nd floor)

Film screening, followed by discussion.

After La Panthère des neiges, director Vincent Munier takes us to the heart of the Vosges forests. Alongside his father Michel and son Simon, he invites us to discover deer, rare birds, foxes, lynx? and the majestic Capercaillie.

Three generations, three viewpoints, one passion for wildlife.

Come and share this wonderful moment of cinema and exchange.

L’événement Cinéma Le Chant des Forêts et séance suivie d’un échange Dompaire a été mis à jour le 2026-02-23 par OT MIRECOURT