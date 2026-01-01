Cinéma | Le Chant des forêts Centre Culturel Langeac
Cinéma | Le Chant des forêts Centre Culturel Langeac vendredi 30 janvier 2026.
Cinéma | Le Chant des forêts
Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30 20:30:00
fin : 2026-01-30
Date(s) :
2026-01-30
1h 33min | Documentaire | De Vincent Munier | Par Vincent Munier | Avec Vincent Munier
.
Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes lecinemalangeadois@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
1h 33min | Documentary | By Vincent Munier | With Vincent Munier
L’événement Cinéma | Le Chant des forêts Langeac a été mis à jour le 2026-01-13 par Communauté de communes des rives Haut-Allier