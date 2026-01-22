Cinéma Le chant des forêts Centre social Meaulne-Vitray
Cinéma Le chant des forêts Centre social Meaulne-Vitray jeudi 5 février 2026.
Cinéma Le chant des forêts
Centre social 7 chemin de Dagourets Meaulne-Vitray Allier
Tarif : 5 – 5 – EUR
+16 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-05 20:30:00
fin : 2026-02-05
Date(s) :
2026-02-05
Fim documentaire de Vincent Munier.
.
Centre social 7 chemin de Dagourets Meaulne-Vitray 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98 udaar03@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Documentary film by Vincent Munier.
L’événement Cinéma Le chant des forêts Meaulne-Vitray a été mis à jour le 2026-01-22 par Montluçon Tourisme