Cinéma Le Chant des forêts Place de la Halle aux Grains Phalsbourg

Cinéma Le Chant des forêts Place de la Halle aux Grains Phalsbourg samedi 24 janvier 2026.

Cinéma Le Chant des forêts

Place de la Halle aux Grains Cinéma Salle des Fêtes Phalsbourg Moselle

Tarif : – – EUR
4.5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-01-24 20:30:00
fin : 2026-01-24

Date(s) :
2026-01-24 2026-01-25

Projection du nouveau film de Vincent Munier, précédé (en bonus) du documentaire Chouettes ! d’Alexis Untereiner sur la protection des chouettes en Moselle-Sud.Tout public
4.5  .

Place de la Halle aux Grains Cinéma Salle des Fêtes Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est +33 3 87 24 18 16  animationsurlaplace@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Screening of Vincent Munier’s new film, preceded (as a bonus) by Alexis Untereiner’s documentary Chouettes! on the protection of owls in Moselle-Sud.

L’événement Cinéma Le Chant des forêts Phalsbourg a été mis à jour le 2026-01-09 par OT PAYS DE PHALSBOURG