Place de la Halle aux Grains Cinéma Salle des Fêtes Phalsbourg Moselle
Début : Samedi Samedi 2026-01-24 20:30:00
2026-01-24 2026-01-25
Projection du nouveau film de Vincent Munier, précédé (en bonus) du documentaire Chouettes ! d’Alexis Untereiner sur la protection des chouettes en Moselle-Sud.Tout public
Place de la Halle aux Grains Cinéma Salle des Fêtes Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est +33 3 87 24 18 16 animationsurlaplace@gmail.com
English :
Screening of Vincent Munier’s new film, preceded (as a bonus) by Alexis Untereiner’s documentary Chouettes! on the protection of owls in Moselle-Sud.
