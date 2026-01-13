Cinéma Le chant des forêts Salle de l’Escale Saint-Denis-d’Oléron

Cinéma Le chant des forêts Salle de l'Escale Saint-Denis-d'Oléron mercredi 11 février 2026.

Salle de l’Escale Rue de la Libération Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2026-02-11 20:30:00
fin : 2026-02-11 22:15:00

2026-02-11

Film documentaire
De Vincent Munier
Salle de l'Escale Rue de la Libération Saint-Denis-d'Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 85 48  culture-animation@st-denis-oleron.fr

Documentary film
By Vincent Munier

