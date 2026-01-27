Cinéma Le chant des forêts Vincent Munier Salle Stéphane Perrin La Motte-Chalancon

Cinéma Le chant des forêts Vincent Munier

Salle Stéphane Perrin Place de l’Amitié La Motte-Chalancon Drôme

Début : 2026-02-19 20:30:00

fin : 2026-02-19

2026-02-19

Après La Panthère des neiges, Vincent Munier nous invite au coeur des forêts des Vosges.

Salle Stéphane Perrin Place de l’Amitié La Motte-Chalancon 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 27 19 30 ladynamotte@gmail.com

English :

After La Panthère des neiges, Vincent Munier invites us into the heart of the Vosges forests.

