Cinéma Le chant des forêts Vincent Munier Salle Stéphane Perrin La Motte-Chalancon
Cinéma Le chant des forêts Vincent Munier Salle Stéphane Perrin La Motte-Chalancon jeudi 19 février 2026.
Cinéma Le chant des forêts Vincent Munier
Salle Stéphane Perrin Place de l’Amitié La Motte-Chalancon Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-19 20:30:00
fin : 2026-02-19
Date(s) :
2026-02-19
Après La Panthère des neiges, Vincent Munier nous invite au coeur des forêts des Vosges.
.
Salle Stéphane Perrin Place de l’Amitié La Motte-Chalancon 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 27 19 30 ladynamotte@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
After La Panthère des neiges, Vincent Munier invites us into the heart of the Vosges forests.
L’événement Cinéma Le chant des forêts Vincent Munier La Motte-Chalancon a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme du Pays Diois