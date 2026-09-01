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Cinéma – Le Corset Bischwiller

mercredi 16 septembre 2026 · Bischwiller

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
31 rue de Vire
Ville
67240 Bischwiller
Département
Bas-Rhin
Tarif

Bischwiller

Cinéma – Le Corset

31 rue de Vire Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-09-16 20:00:00
fin : 2026-09-16 21:30:00

Date(s) :
2026-09-16

Dans une ferme au cœur de la Beauce, Christophe, 11 ans, règle ses pas sur ceux de son père. Mais à l’école, à la maison, sur le tracteur, Christophe penche… et tombe. Il est obligé de porter un corset pour filer droit. Tandis que la ferme traverse des moments difficiles, Christophe grandit découvre la musique et fait la rencontre de Clara, avec qui tout semble devenir possible.
Le génie de l’animation française Louis Clichy (Astérix et le Secret de la potion magique) présente une œuvre drôle et émouvante qui mérite amplement le prix spécial du jury « Un Certain Regard » à Cannes.   .

31 rue de Vire Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00  billetterie@mac-bischwiller.fr

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English :

On a farm in the heart of the Beauce region, 11-year-old Christophe follows in his father’s footsteps. But at school, at home, and on the tractor, Christophe stumbles and falls. He’s forced to wear a brace to keep him upright. As the farm goes through tough times, Christophe grows up, discovers music, and meets Clara, with whom everything seems possible.

L’événement Cinéma – Le Corset Bischwiller a été mis à jour le 2026-09-10 par Maison de la Culture de Bischwiller

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