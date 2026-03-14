Cinéma Le Crime du 3ème étage

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-03-25

fin : 2026-03-30

Date(s) :

2026-03-25 2026-03-28 2026-03-29 2026-03-30 2026-03-31

Colette, professeure de cinéma spécialisée dans l’œuvre de Hitchcock, soupçonne son nouveau voisin d’en face d’avoir tué sa femme. Réalité ou déformation professionnelle ?

Son mari, François, écrivain de romans historico-policiers un peu désuets, est d’abord sceptique face à l’obsession de Colette pour ce prétendu crime. Il se laisse cependant embarquer dans cette enquête rocambolesque, et, à mesure que les indices s’accumulent et que le mystère s’épaissit, ce couple ordinaire se transforme en duo de détectives hors pair. Alors, y a-t-il vraiment eu un crime au 3 e étage ?

11 mars 2026 en salle | 1h 44min | Comédie dramatique, Policier

De Rémi Bezançon

| Par Rémi Bezançon

Avec Gilles Lellouche, Laetitia Casta, Guillaume Gallienne .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

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English :

Colette, a film teacher specializing in Hitchcock, suspects her new neighbor across the street of murdering his wife. Reality or professional deformation?

L’événement Cinéma Le Crime du 3ème étage Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-03-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)