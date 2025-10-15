Cinéma Place de la Corderie Le Faouët
Cinéma Place de la Corderie Le Faouët mercredi 15 octobre 2025.
Cinéma
Place de la Corderie Cinéma Ellé Le Faouët Morbihan
Début : 2025-10-15 14:00:00
fin : 2025-10-15 16:30:00
2025-10-15
Projection du film Le péril jeune (1994) de Cédric Klapisch. Introduction de 30 mn sur le thème retenu cette année les jeunesses. .
Place de la Corderie Cinéma Ellé Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 2 98 09 28 50
