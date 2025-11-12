Cinéma Place de la Corderie Le Faouët

Cinéma Place de la Corderie Le Faouët mercredi 12 novembre 2025.

Cinéma

Place de la Corderie Cinéma Ellé Le Faouët Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12 14:00:00

fin : 2025-11-12 16:30:00

Date(s) :

2025-11-12

Projection du film Les beaux gosses (2009) de Riad Satouf. .

Place de la Corderie Cinéma Ellé Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 2 98 09 28 50

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Cinéma Le Faouët a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan