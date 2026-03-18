Cinéma Le Gâteau du Président Cinéma Labor Dieulefit
Cinéma Le Gâteau du Président Cinéma Labor Dieulefit vendredi 10 avril 2026.
Cinéma Le Gâteau du Président
Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-10
1h 42mn — Drame
Tout public De et par Hasan Hadi
Avec Baneen Ahmad Nayyef, Sajad Mohamad Qasem, Waheed Thabet Khreibat
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Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 41 57 cinelabor@gmail.com
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English :
1h 42mn ? Drama
All audiences By and for Hasan Hadi
Starring Baneen Ahmad Nayyef, Sajad Mohamad Qasem, Waheed Thabet Khreibat
L’événement Cinéma Le Gâteau du Président Dieulefit a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux