Cinéma Le Gâteau du Président Cinéma Labor Dieulefit

Cinéma Le Gâteau du Président

Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-10

1h 42mn — Drame

Tout public De et par Hasan Hadi

Avec Baneen Ahmad Nayyef, Sajad Mohamad Qasem, Waheed Thabet Khreibat

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Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 41 57 cinelabor@gmail.com

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English :

1h 42mn ? Drama

All audiences By and for Hasan Hadi

Starring Baneen Ahmad Nayyef, Sajad Mohamad Qasem, Waheed Thabet Khreibat

L’événement Cinéma Le Gâteau du Président Dieulefit a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux