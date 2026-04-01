Cinéma Le Gâteau du Président salle des fêtes La Chapelle-en-Vercors

Cinéma Le Gâteau du Président

salle des fêtes Salle des fêtes de la Chapelle en Vercors La Chapelle-en-Vercors Drôme

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 20:30:00

fin : 2026-04-16 22:10:00

Date(s) :

2026-04-16

Le Gâteau du Président, est un film de Hasan HADI, Drame, tout public Durée 1h42

Avec Baneen Ahmad Nayyef, Sajad Mohamad Qasem, Waheed Thabet Khreibat

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salle des fêtes Salle des fêtes de la Chapelle en Vercors La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 22 38 gestion@vertapop.fr

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English :

The President’s Cake, is a film by Hasan HADI, Drama, All audiences Running time 1h42

Starring Baneen Ahmad Nayyef, Sajad Mohamad Qasem, Waheed Thabet Khreibat

L’événement Cinéma Le Gâteau du Président La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme Vercors Drôme