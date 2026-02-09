Cinéma Le Gâteau du Président Saint-Affrique

Cinéma Le Gâteau du Président

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-02-18

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-18 2026-02-19 2026-02-22 2026-02-23

Dans l’Irak de Saddam Hussein, Lamia, 9 ans, se voit confier la lourde tâche de confectionner un gâteau pour célébrer l’anniversaire du président.

Tout public

Sa quête d’ingrédients, accompagnée de son ami Saeed, bouleverse son quotidien.

4 février 2026 en salle | 1h 42min | Drame

De Hasan Hadi|

Par Hasan Hadi

Avec Baneen Ahmad Nayyef, Sajad Mohamad Qasem, Waheed Thabet Khreibat

Titre original Mamlaket Al-Qasab .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

English :

In Saddam Hussein?s Iraq, 9-year-old Lamia is given the difficult task of baking a cake to celebrate the president?s birthday.

