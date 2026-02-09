Cinéma Le Gâteau du Président Saint-Affrique
Cinéma Le Gâteau du Président Saint-Affrique mercredi 18 février 2026.
Cinéma Le Gâteau du Président
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron
Début : Dimanche 2026-02-18
fin : 2026-02-22
2026-02-18 2026-02-19 2026-02-22 2026-02-23
Dans l’Irak de Saddam Hussein, Lamia, 9 ans, se voit confier la lourde tâche de confectionner un gâteau pour célébrer l’anniversaire du président.
Tout public
Sa quête d’ingrédients, accompagnée de son ami Saeed, bouleverse son quotidien.
4 février 2026 en salle | 1h 42min | Drame
De Hasan Hadi|
Par Hasan Hadi
Avec Baneen Ahmad Nayyef, Sajad Mohamad Qasem, Waheed Thabet Khreibat
Titre original Mamlaket Al-Qasab .
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr
English :
In Saddam Hussein?s Iraq, 9-year-old Lamia is given the difficult task of baking a cake to celebrate the president?s birthday.
L’événement Cinéma Le Gâteau du Président Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-02-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)