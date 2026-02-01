Cinéma Le Grand Bleu: ciné goûter En route Rue Jean Monnet Carhaix-Plouguer

Cinéma Le Grand Bleu: ciné goûter En route

Rue Jean Monnet Cinéma Le Grand Bleu Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 14:30:00

fin : 2026-02-24

Date(s) :

2026-02-24

À partir de 4 ans

Projection des courts-métrages suivie d’un goûter offert par l’équipe du cinéma et d’activités créatives

Qu’il est bon de parcourir le monde ou simplement découvrir son environnement… Ici ou là, nos petits aventuriers une charmante escargote, une fratrie de lapereaux, un jeune dragon, deux sœurs hermines, un agneau dans les nuages, et un petit garçon vont cheminer, naviguer, explorer et s’entraider. Chaque jour est un nouveau chemin pour grandir, s’émerveiller et s’ouvrir au monde. .

Rue Jean Monnet Cinéma Le Grand Bleu Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 93 32 66

