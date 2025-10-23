Cinéma Le Grand Bleu Documentaire Léa de Nantes à Brest Rue Jean Monnet Carhaix-Plouguer

Début : 2025-10-23 20:00:00

fin : 2025-10-23

2025-10-23

Après avoir parcouru 400 km en kayak sur le canal de Nantes à Brest, l’athlète olympique, Léa Jamelot revient avec un film documentaire qui met en lumière le Centre-Bretagne à travers un regard à la fois sportif, humain et poétique.

De Nantes à Brest, en passant par Carhaix et les écluses du Poher, Léa part à la rencontre de celles et ceux qui font vivre le canal habitants, éclusiers, passionnés et acteurs du territoire.

Une aventure qui interroge aussi la place du sport, du lien au territoire et de la reconversion après une carrière de haut-niveau.

Le film sera projeté en présence de Léa Jamelot, pour une rencontre et un échange avec le public à l’issue de la séance.

Réservations sur

https://www.cinemalegrandbleu.fr/evenements/animations/175-lea-de-nantes-a-brest.html#/ .

Rue Jean Monnet Cinéma Le Grand Bleu Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 93 32 64

