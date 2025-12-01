Cinéma Le Grand Bleu Premières Neiges, Kerampuilh Carhaix-Plouguer
Cinéma Le Grand Bleu Premières Neiges
Kerampuilh Espace Glenmor Carhaix-Plouguer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-30 10:30:00
fin : 2025-12-30
Date(s) :
2025-12-30
La neige n’a pas son pareil pour faire des merveilles. Elle invite au jeu, bien sûr, mais aussi à la rêverie, au fantastique, à l’observation et à la découverte. Plaisir du toucher, sensation de froid, le blanc envahit l’écran. Ce programme, entre fictions, imaginaires et témoignages documentaires, raconte à hauteur d’enfants leurs premières neiges…
Sept courts-métrages autour de la magie de l’hiver, suivi d’un atelier créatif Crée les sons de l’hiver !
Dès 3 ans .
Kerampuilh Espace Glenmor Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 99 37 50
