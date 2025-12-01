Cinéma Le Grand Bleu Premières Neiges, Kerampuilh Carhaix-Plouguer

Cinéma Le Grand Bleu Premières Neiges

Kerampuilh Espace Glenmor Carhaix-Plouguer Finistère

Début : 2025-12-30 10:30:00

fin : 2025-12-30

2025-12-30

La neige n’a pas son pareil pour faire des merveilles. Elle invite au jeu, bien sûr, mais aussi à la rêverie, au fantastique, à l’observation et à la découverte. Plaisir du toucher, sensation de froid, le blanc envahit l’écran. Ce programme, entre fictions, imaginaires et témoignages documentaires, raconte à hauteur d’enfants leurs premières neiges…

Sept courts-métrages autour de la magie de l’hiver, suivi d’un atelier créatif Crée les sons de l’hiver !

Dès 3 ans .

Kerampuilh Espace Glenmor Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 99 37 50

