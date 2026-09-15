Cinéma – Le Jeudi (Il giovedi) de Dino Risi Le Centre Pompidou-Metz Metz
lundi 30 novembre 2026 · Le Centre Pompidou-Metz · Metz
Informations pratiques
Metz
Cinéma – Le Jeudi (Il giovedi) de Dino Risi
Le Centre Pompidou-Metz 1 parvis des Droits-de-l’Homme Metz Moselle
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-11-30 18:30:00
fin : 2026-11-30 20:30:00
Date(s) :
2026-11-30
Dans ce film de Dino Risi de 1963, Dino, la quarantaine, retrouve son fils, Robertino, 8 ans, qu’il n’a pas vu depuis 5 ans. Dino, grand enfant immature, vivant de petites combines, menteur, dragueur, exubérant, est un maladroit au grand coeur. Roberto, enfant gâté, cultivé, curieux et intelligent, formaté par l’éducation bourgeoise et rigide qu’il a reçue de sa mère et de sa nourrice allemande, est aussi mélancolique et solitaire…Tout public
5 .
Le Centre Pompidou-Metz 1 parvis des Droits-de-l’Homme Metz 57000 Moselle Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In this 1963 film by Dino Risi, Dino, in his forties, is reunited with his 8-year-old son, Robertino, whom he hasn’t seen in five years. Dino—an immature, childlike man who gets by on petty schemes, is a liar, a womanizer, and exuberant—is a klutz with a big heart. Roberto, a well-bred, cultured, curious, and intelligent child, shaped by the strict, bourgeois upbringing he received from his mother and his German nanny, is also melancholic and solitary..
L’événement Cinéma – Le Jeudi (Il giovedi) de Dino Risi Metz a été mis à jour le 2026-09-10 par AGENCE INSPIRE METZ
À voir aussi à Metz (Moselle)
- Exposition – Habiter le nom autrement Metz 15 septembre 2026
- Rencontre avec Gilles ROZIER Librairie La Cour des Grands Metz 15 septembre 2026
- Ciné-débat (S)Top départ de Metz à Bangkok en stop Centre Saint-Denis de la Réunion Metz 16 septembre 2026
- Spectacle L’argent immobilier La Comédie de Metz Metz 16 septembre 2026
- Metz l’étudiante l’event #6 Metz 17 septembre 2026