Cinéma – Le Jeudi (Il giovedi) de Dino Risi Le Centre Pompidou-Metz Metz

Informations pratiques

Metz

Cinéma – Le Jeudi (Il giovedi) de Dino Risi

Le Centre Pompidou-Metz 1 parvis des Droits-de-l’Homme Metz Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-11-30 18:30:00

fin : 2026-11-30 20:30:00

Date(s) :

2026-11-30

Dans ce film de Dino Risi de 1963, Dino, la quarantaine, retrouve son fils, Robertino, 8 ans, qu’il n’a pas vu depuis 5 ans. Dino, grand enfant immature, vivant de petites combines, menteur, dragueur, exubérant, est un maladroit au grand coeur. Roberto, enfant gâté, cultivé, curieux et intelligent, formaté par l’éducation bourgeoise et rigide qu’il a reçue de sa mère et de sa nourrice allemande, est aussi mélancolique et solitaire…Tout public

5 .

Le Centre Pompidou-Metz 1 parvis des Droits-de-l’Homme Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

In this 1963 film by Dino Risi, Dino, in his forties, is reunited with his 8-year-old son, Robertino, whom he hasn’t seen in five years. Dino—an immature, childlike man who gets by on petty schemes, is a liar, a womanizer, and exuberant—is a klutz with a big heart. Roberto, a well-bred, cultured, curious, and intelligent child, shaped by the strict, bourgeois upbringing he received from his mother and his German nanny, is also melancholic and solitary..

L’événement Cinéma – Le Jeudi (Il giovedi) de Dino Risi Metz a été mis à jour le 2026-09-10 par AGENCE INSPIRE METZ